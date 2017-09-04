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Ассанж спрогнозировал судьбу Трампа

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж предположил, что президенту США Дональду Трампу грозит импичмент в случае разрыва торговых отношений США с Китаем. Об этом он сообщает портал «Лента.ру».



«90% торговли КНДР ведется с Китаем. Если Трамп заблокирует торговлю США с Китаем на 650 млрд долл. США, то будет немедленно смещен», — считает Ассанж.



Основатель WikiLeaks высказал свое предположение после заявления Трампа о том, что США могут полностью прекратить торговлю со странами, которые имеют торговые отношения с Пхеньяном. Позднее глава Белого дома сделал еще более резкое заявление, подтвердив готовность применить против КНДР ядерное оружие.

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