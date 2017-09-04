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Россия отказалась от использования люизита

Россия закончила уничтожение боеприпасов с отравляющим веществом люизит. Это было сделано на объекте по хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер» в Удмуртии. Об этом сообщает «Интерфакс».



По словам начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковника Валерия Капашина, России осталось ликвидировать только небольшую партию химических боеприпасов с отравляющим веществом типа «ви-икс».



Это позволит полностью исполнить обязательства Москвы по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

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