Дайджест
Россия отказалась от использования люизита
4 сентябрь 2017 (13:00)
Россия закончила уничтожение боеприпасов с отравляющим веществом люизит. Это было сделано на объекте по хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер» в Удмуртии. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковника Валерия Капашина, России осталось ликвидировать только небольшую партию химических боеприпасов с отравляющим веществом типа «ви-икс».
Это позволит полностью исполнить обязательства Москвы по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
По словам начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковника Валерия Капашина, России осталось ликвидировать только небольшую партию химических боеприпасов с отравляющим веществом типа «ви-икс».
Это позволит полностью исполнить обязательства Москвы по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
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