Дайджест

Украинская почта будет доставлять газ

4 сентябрь 2017 (13:00)

Оператор почтовой связи Украины «Укрпочта» подала заявку на приобретение лицензии на поставку природного газа в стране. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Вердикт о выдаче разрешения будет озвучен 7 сентября в ходе заседания Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Тем не менее, на сайте «Укрпочты» уже появился соответствующий раздел, на котором размещены ссылки на местное законодательство о поставках, разъясняющие права и обязанности как поставщиков и операторов газораспределительной системы, так и потребителей. Также опубликованы тарифы на данные услуги для населения, и выложен бланк договора на покупку газа.

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