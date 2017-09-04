Дайджест

В Бельгии погиб пилот вертолета

4 сентябрь 2017 (12:59)

Пилот ВВС Бельгии, предположительно, выбросился из кабины вертолета во время показательных выступлений. Об этом сообщает телерадиокомпания RTL.

Инцидент произошел во время дня открытых дверей в инженерном батальоне, расположенном в коммуне Амэ провинции Льеж. Сообщается, что пилот вертолета Agusta A-109 после выброски десанта покинул кабину без парашюта над лесом на высоте более километра. Второй пилот сумел посадить боевую машину.

Предположительно, причиной такого поступка опытного пилота стал бракоразводный процесс. У него осталась маленькая дочь.

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