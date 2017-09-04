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Мужская сборная России по волейболу стала чемпионом Европы

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Германии в финальном матче чемпионата Европы. Об этом сообщает портал «Чемпионат».



Встреча завершилась победой россиян со счетом 3-2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13). Немцы играли в решающем матче континентального первенства впервые в истории, сборная России провела свой пятый финал ЧЕ. Последний раз отечественные волейболисты выигрывали золотые медали турнира в 2013 году.



Бронзовые награды чемпионата Европы выиграли сербы, в пяти партиях одолевшие бельгийцев в матче за третье место.

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