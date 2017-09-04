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Челябинское УФАС завело два дела о незаконной рекламе салонов «Империя SPA» и «Калиостро»
4 сентябрь 2017 (12:49)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило два дела в отношении собственников мужских спа-салонов «Империя SPA» и «Калиостро» из-за возможного нарушения закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом для проведения проверки стали заявления жителей Челябинска, требующих проверить правомерность распространения рекламы этих заведений на сайте, публикующем купоны на скидки. Дела будут рассматриваться в УФАС 14 и 15 сентября.
«По предварительным данным, использованные образы в совокупности с описанием рекламируемых программ могут противоречить закону о рекламе, которым установлен запрет на непристойные образы в рекламе», — отмечают в УФАС.
Реклама опубликована на общедоступном интернет-ресурсе, и ее могут видеть несовершеннолетние, уточняют в ведомстве.
Поводом для проведения проверки стали заявления жителей Челябинска, требующих проверить правомерность распространения рекламы этих заведений на сайте, публикующем купоны на скидки. Дела будут рассматриваться в УФАС 14 и 15 сентября.
«По предварительным данным, использованные образы в совокупности с описанием рекламируемых программ могут противоречить закону о рекламе, которым установлен запрет на непристойные образы в рекламе», — отмечают в УФАС.
Реклама опубликована на общедоступном интернет-ресурсе, и ее могут видеть несовершеннолетние, уточняют в ведомстве.
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