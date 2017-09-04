Кризис

Буланашский машиностроительный завод признан банкротом

Арбитражный суд Свердловской области признал ПАО «Буланашский машиностроительный завод» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие входит в промышленную группу «Генерация» и специализируется на производстве и модернизации буровых установок, бурового и насосного оборудования. ПАО «БМЗ» является единственным крупным производством в пос. Буланаш Артемовского ГО.



С иском о банкротстве предприятия в январе 2017 года обратилось ООО «Магнитогорский крановый завод». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований 17 кредиторов ООО «БМЗ» составляет 7 млрд 318 млн 365 тыс. руб., из которых в реестр включены семь кредиторов с суммой требований 4 млрд 415 млн 75 тыс. руб.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении предприятия открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.



Следует отметить, что в 2016 году аналогичное решение по иску о банкротстве было принято судом в отношении ООО «Буланашский машиностроительный завод».

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