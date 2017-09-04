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Администрация ККТ «Космос» в Екатеринбурге отменила все киносеансы из-за пожара

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. В Екатеринбурге администрация киноконцертного театра «Космос» объявила об отмене всех киносеансов до 7 сентября. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте учреждения.



«В связи с проведением мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, отменяются все киносеансы во всех залах до 7 сентября 2017 года включительно.



Информация по переносу/отмене киноконцерта «Slipknot: Day of the Gusano» будет объявлена дополнительно», — говорится в сообщении.



Напомним, сообщение о возгорании спасатели получили около шести часов утра. Тушение пожара, площадь которого достигла 30 кв. м., заняло полчаса. Возле входа в кинотеатр горел также автомобиль УАЗ: по предварительной версии, он протаранил входную группу и загорелся. В настоящее время подозреваемый в причастности к инциденту задержан, следственные органы продолжают оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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