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Администрация ККТ «Космос» в Екатеринбурге отменила все киносеансы из-за пожара
4 сентябрь 2017 (12:02)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. В Екатеринбурге администрация киноконцертного театра «Космос» объявила об отмене всех киносеансов до 7 сентября. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте учреждения.
«В связи с проведением мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, отменяются все киносеансы во всех залах до 7 сентября 2017 года включительно.
Информация по переносу/отмене киноконцерта «Slipknot: Day of the Gusano» будет объявлена дополнительно», — говорится в сообщении.
Напомним, сообщение о возгорании спасатели получили около шести часов утра. Тушение пожара, площадь которого достигла 30 кв. м., заняло полчаса. Возле входа в кинотеатр горел также автомобиль УАЗ: по предварительной версии, он протаранил входную группу и загорелся. В настоящее время подозреваемый в причастности к инциденту задержан, следственные органы продолжают оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
«В связи с проведением мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, отменяются все киносеансы во всех залах до 7 сентября 2017 года включительно.
Информация по переносу/отмене киноконцерта «Slipknot: Day of the Gusano» будет объявлена дополнительно», — говорится в сообщении.
Напомним, сообщение о возгорании спасатели получили около шести часов утра. Тушение пожара, площадь которого достигла 30 кв. м., заняло полчаса. Возле входа в кинотеатр горел также автомобиль УАЗ: по предварительной версии, он протаранил входную группу и загорелся. В настоящее время подозреваемый в причастности к инциденту задержан, следственные органы продолжают оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
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