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В Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская» обвиняется в загрязнении земли
4 сентябрь 2017 (11:48)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. В Свердловской области ОАО «Птицефабрика «Свердловская» обвиняется в загрязнении земли. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Установлено, что предприятие вносит органическое удобрение на основе отходов животноводства (куриного помета) на земельном участке, используемом в качестве посевного поля на основании договора аренды.
В ходе проверки изъяты образцы почвы, которые показали, что на указанном земельном участке площадью свыше 56 га выявлено превышение в несколько раз содержания нитратной формы азота. По оценке специалистов, ущерб почве превысил 422 млн руб.
Прокуратура направила исковое заявление о понуждении ОАО «Птицефабрика «Свердловская» привести земельный участок в пригодное для использования состояние.
Помимо этого, материалы прокурорской проверки направлены в органы дознания, и по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ «Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, повлекшие причинение вреда окружающей среде».
Установлено, что предприятие вносит органическое удобрение на основе отходов животноводства (куриного помета) на земельном участке, используемом в качестве посевного поля на основании договора аренды.
В ходе проверки изъяты образцы почвы, которые показали, что на указанном земельном участке площадью свыше 56 га выявлено превышение в несколько раз содержания нитратной формы азота. По оценке специалистов, ущерб почве превысил 422 млн руб.
Прокуратура направила исковое заявление о понуждении ОАО «Птицефабрика «Свердловская» привести земельный участок в пригодное для использования состояние.
Помимо этого, материалы прокурорской проверки направлены в органы дознания, и по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ «Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, повлекшие причинение вреда окружающей среде».
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