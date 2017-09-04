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Две трети родителей Свердловской области считают, что начинать работать нужно с 14 лет

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. Большинство (63%) родителей считают, что первый реальный опыт работы подросток должен получить в возрасте 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Head Hunter Урал.



Примерно каждый четвертый (27%) уверен, что знакомство с работодателем лучше начинать в 16 лет, а 3% родителей готовы к более раннему старту карьеры ребенка — в 15 лет. Лишь 7% респондентов отметили возраст 18 лет как лучший для первого трудоустройства.



Статистика получения опыта работы подростками в реальности выглядит иначе: в 14 лет первый опыт работы получили 16% детей, до 18 лет — 32%. Более 50% родителей утверждают, что их ребенок еще не получил трудового опыта.



Чаще всего родители объясняют свою позицию тем, что дети станут более ответственными и самостоятельными. Также звучат такие цели как подготовка к взрослой жизни и обретение в той или иной мере финансовой независимости.



Однако в среднем 38% опрошенных считают, что рынок труда не созрел для трудоустройства соискателей в возрасте от 14 до 18 лет, и относят к опасностям раннего трудоустройства ребенка столкновение с недобросовестным работодателем и плохие условия труда.



Поэтому более половины респондентов советуют своим детям искать работу через центры государственной занятности, 33% опрошенных предлагает искать работу на специализированных сайтах и 28% — в профориентационных лагерях. К профессиональным областям, в которых легче всего реализоваться молодым кадрам, по мнению респондентов, относятся сферы административного персонала (24%), продажи (20%) и «сфера гостеприимства» — гостиницы, рестораны, туризм (19%).

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