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В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в причастности к возгоранию входной группы ККТ «Космос»
4 сентябрь 2017 (11:07)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. Сотрудники свердловской полиции задержали гражданина, предположительно, причастного к возгоранию входной группы киноконцертного театра «Космос» в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Им оказался 39-летний житель Ирбита, который обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места происшествия. Подозреваемый, возможно, состоит на учете у психиатра.
«В ходе производства неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами региона, установлен и задержан подозреваемый — 39-летний житель города Ирбита. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра. В связи с тем, что у мужчины имеются обширные ожоги, в настоящее время он доставлен в одну из городских больниц», — комментируют в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, сообщение о возгорании спасатели получили около шести часов утра. Тушение пожара, площадь которого достигла 30 кв. м., заняло полчаса. Возле входа в кинотеатр горел также автомобиль УАЗ: по предварительной версии, он протаранил входную группу и загорелся.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершённое путем поджога». В настоящее время продолжаются следственные и оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств данного происшествия.
Им оказался 39-летний житель Ирбита, который обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места происшествия. Подозреваемый, возможно, состоит на учете у психиатра.
«В ходе производства неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами региона, установлен и задержан подозреваемый — 39-летний житель города Ирбита. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра. В связи с тем, что у мужчины имеются обширные ожоги, в настоящее время он доставлен в одну из городских больниц», — комментируют в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, сообщение о возгорании спасатели получили около шести часов утра. Тушение пожара, площадь которого достигла 30 кв. м., заняло полчаса. Возле входа в кинотеатр горел также автомобиль УАЗ: по предварительной версии, он протаранил входную группу и загорелся.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершённое путем поджога». В настоящее время продолжаются следственные и оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств данного происшествия.
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