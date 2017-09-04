Новости дня

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в причастности к возгоранию входной группы ККТ «Космос»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. Сотрудники свердловской полиции задержали гражданина, предположительно, причастного к возгоранию входной группы киноконцертного театра «Космос» в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.



Им оказался 39-летний житель Ирбита, который обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места происшествия. Подозреваемый, возможно, состоит на учете у психиатра.



«В ходе производства неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами региона, установлен и задержан подозреваемый — 39-летний житель города Ирбита. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра. В связи с тем, что у мужчины имеются обширные ожоги, в настоящее время он доставлен в одну из городских больниц», — комментируют в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Напомним, сообщение о возгорании спасатели получили около шести часов утра. Тушение пожара, площадь которого достигла 30 кв. м., заняло полчаса. Возле входа в кинотеатр горел также автомобиль УАЗ: по предварительной версии, он протаранил входную группу и загорелся.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершённое путем поджога». В настоящее время продолжаются следственные и оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств данного происшествия.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: