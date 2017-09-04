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На ремонт дорог Екатеринбургской городской агломерации выделят 4,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов оценил ход реализации в Свердловской области программы «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



По словам министра, в целом по стране активными темпами ведется работа по приведению в нормативное состояние федеральных трасс: этот показатель приблизился сегодня к показателю в 80%. При этом в Свердловской области этот уровень был достигнут раньше, к концу 2016 года. Также выше, чем в среднем по РФ, оценивается и работа по приведению в нормативное состояние дорог областного и местного значения в нашем регионе.



Максим Соколов отметил, что впереди — большая работа по дорожному строительству на территории Екатеринбургской городской агломерации, вошедшей в список 40 крупных российских городов-участников приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». План этого года необходимо завершить уже до 1 ноября.



В перечень автодорог Екатеринбургской городской агломерации в рамках проекта вошли участки общей протяженностью в 1,3 тыс. км, из которых 260 км — дороги федерального значения, 427 км — регионального и 613 км — дороги местного значения. Объем финансирования на 2017 и 2018 годы из федерального бюджета запланирован на уровне 1,2 и 0,8 млрд руб. соответственно. Из областного бюджета — 1,5 млрд и 1 млрд руб. Еще 80 и 70 млн руб. в этом и следующем году выделяется из городской казны.



Таким образом, общий объем финансирования мероприятий в 2017 и 2018 годах составляет 4,7 млрд руб. Выполнение же всей программы целиком разделено на три этапа и будет завершено в 2025 году.

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