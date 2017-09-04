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ФСК ЕЭС завершила капремонт автотрансформатора на подстанции 500 кВ «Демьянская»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу «Россети») завершила капитальный ремонт автотрансформатора 220 кВ на подстанции 500 кВ «Демьянская» в Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба ФСК ЕЭС.



До конца года в Западной Сибири отремонтируют еще два автотрансформатора на подстанциях 500 кВ «Холмогорская» и 220 кВ «Уренгой» в Ямало-Ненецком автономном округе.



«На подстанции «Демьянская» энергетики провели ревизию переключающего устройства и активной части автотрансформатора. По итогам проверки ремонтная бригада заменила газовое реле, контрольные кабели газовой защиты и токовых цепей, уплотнительную резину, запорную арматуру. В термосифонных фильтрах сменила силикагель, а также провела ревизию системы охлаждения и обновила трансформаторное масло», — говорится в сообщении.



Подстанция 500 кВ «Демьянская» введена в эксплуатацию в 1969 году. Ее установленная трансформаторная мощность 1256,6 МВА. Энергообъект является важным энергоузлом Тюменской области, обеспечивает электроснабжение объектов электросетевого хозяйства «Газпромнефти» и «Транснефти».

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