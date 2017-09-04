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В Верхней Пышме Росприроднадзор уличил «Уралэлектромедь» в нарушении норм природопользования

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. В Верхней Пышме предприятие АО «Уралэлектромедь» нарушило законодательство РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО.



В ходе проверки было выявлено 23 нарушения требований, из которых 2 — в области охраны атмосферного воздуха, 6 — в области использования и охраны земельных ресурсов, 5 — в области использования и охраны водных объектов, 5 — в области обращения с отходами, 5 в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр. По результатам проверки выданы предписания об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований.



По факту выявленных правонарушений планируется возбуждение административных дел в отношении юридического и должностных лиц АО «Уралэлектромедь».

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