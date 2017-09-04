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В Екатеринбурге из-за пожара в ККТ «Космос» пришлось эвакуировать пять человек

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2017. В Екатеринбурге горела входная группа киноконцертного театра «Космос». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Сообщение о пожаре спасатели получили около шести часов утра 4 сентября 2017 года. Тушение пожара заняло полчаса. Площадь пожара достигла 30 кв. м. Помимо входной группы горел также автомобиль УАЗ, стоящий возле входа.



«Пожарными со второго этажа по незадымляемой лестнице были спасены пять человек. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в МЧС.



Пока спасатели устанавливают причину пожара. По неподтвержденным данным, УАЗ врезался в здание, что и спровоцировало возгорание. Также пользователи соцсетей сообщают, что в автомобиле находились газовые баллоны.

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