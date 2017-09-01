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В Заречном готовность жилого фонда к отопительному сезону составляет 17%

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. По состоянию на 31 августа 2017 года в Южном управленческом округе паспорта готовности к началу отопительного сезона получили 2 тыс. 949 из 4 тыс. 650 многоквартирных домов (63%). Об этом сообщает департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.



«Наибольший процент готовности домов к отопительному периоду наблюдается в ГО Верхнее Дуброво (84,3%), Сысертском ГО (73,3%), ГО Сухой Лог (93%), МО п. Уральский (90,4%), МО «Каменский ГО» (80%), ГО Рефтинский (98,6%) и ГО Богданович (95%)», — говорится сообщении.



Наименьший процент готовности домов к отопительному сезону составляет по ГО Заречный и Малышевскому ГО. На 31 августа процент готовности домов к отопительному сезону в ГО Заречный составляет 17%, а в Малышевском ГО на 139 домов, подлежащих паспортизации не оформлен ни один паспорт.

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