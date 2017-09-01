Кризис

Екатеринбургский завод металлоконструкций признан банкротом

Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Екатеринбургский завод металлоконструкций» (ЕЗМК) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие зарегистрировано в 2012 году. Основным видом деятельности является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.



С иском о банкротстве ООО «ЕЗМК» в июне обратилось в суд ООО «Проектное строительное предприятие «Металлон». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия превышает 15 млн руб., в том числе 600 тыс. руб. — долги по выплате заработной платы работникам. Восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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