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По итогам II квартала Челябинская область стала лидером по числу выданных кредитных карт

УрБК, Челябинск, 01.09.2017. По итогам II квартала в Челябинской области было выдано 41 тыс. кредитных карт, что на 66,7% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В результате область заняла первое место по объемам выдач данного банковского продукта среди регионов страны.



Всего по России во II квартале 2017 года доля заемщиков моложе 25 лет в общей структуре выдачи кредитных карт достигла 9,8%, увеличившись за год на 1,5% (во 2 квартале 2016 года — 8,3%).



Менее значительно выросла доля возрастной группы от 30 до 39 лет — на 0,8%. В свою очередь, лидерами сокращения доли в структуре выдачи новых кредитных карт стали заемщики в возрастном диапазоне от 50 до 59 лет. Их доля снизилась на 1,3%.



Во II квартале 2017 года средний размер лимита по карте у заемщиков моложе 25 лет составил 32,2 тыс. руб., снизившись за год на 9,8% (в июле 2017 — 35,7 тыс. руб.).



Средний размер лимитов за год снизился во всех возрастных группах, за исключением заемщиков старше 65 лет. Самое большое сокращение лимита по кредитным картам отмечено у заемщиков в возрастном диапазоне от 40 до 49 лет — на 12,2% до 61,1 тыс. руб. При этом «самые пожилые» заемщики старше 65 лет, несмотря на сокращение их доли в структуре выдачи новых кредитных карт, оказались единственными из всех возрастных групп, показавшими рост среднего лимита — на 35,7% до 43,7 тыс. руб.

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