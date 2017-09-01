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Мировые банки создадут новую криптовалюту

Шесть из крупнейших мировых банков — Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street — активизировали усилия для запуска новой формы валюты. Об этом сообщает Financial Times.



Уточняется, что технология распределенного реестра будет использоваться для проведения моментальных расчетов и клиринга по сделкам с ценными бумагами.



«Мы ведем обсуждения с центральными банками и регуляторами, и мы продолжим их в следующие 12 месяцев с целью ограниченного запуска ближе к концу 2018 года», — сказал глава стратегических инвестиций и инноваций в сфере финансовых технологий швейцарского банка UBS Хайдер Джеффри.

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