Дайджест

Мировые банки создадут новую криптовалюту

1 сентябрь 2017 (16:59)

Шесть из крупнейших мировых банков — Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street — активизировали усилия для запуска новой формы валюты. Об этом сообщает Financial Times.

Уточняется, что технология распределенного реестра будет использоваться для проведения моментальных расчетов и клиринга по сделкам с ценными бумагами.

«Мы ведем обсуждения с центральными банками и регуляторами, и мы продолжим их в следующие 12 месяцев с целью ограниченного запуска ближе к концу 2018 года», — сказал глава стратегических инвестиций и инноваций в сфере финансовых технологий швейцарского банка UBS Хайдер Джеффри.

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