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В Харьковской области произошел взрыв боеприпасов

В Харьковской области в Балаклее 3,9 тыс. жителей признаны пострадавшими в результате взрывов боеприпасов в марте 2017 года. Об этом сообщается на сайте Харьковской облгосадминистрации.



«По информации мэра города, в список граждан, пострадавших вследствие взрывов на военном арсенале, были внесены 3908 жителей города. 3109 из них обратились в горсовет за материальной помощью для восстановления жилья. На данный момент рассмотрено 2 тыс. 707 заявлений на общую сумму 37 млн 175 тыс. грн», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что к настоящему времени выполнено более 90% восстановительных работ.

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