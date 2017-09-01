Дайджест

В Туве произошло мощное землетрясение

1 сентябрь 2017 (16:58)

В Республике Тыве зарегистрировали землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Сообщается, что подземный толчок был зафиксирован к 196 км к юго-востоку от Кызыла.

Эпицентр землетрясения был расположен в около 52 км от границы с Монголией.

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