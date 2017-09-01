Дайджест
У границ России перехватили 8 иностранных самолетов-разведчиков
1 сентябрь 2017 (16:58)
Истребители Воздушно-космических сил России в течение недели осуществили восемь вылетов на перехват иностранных самолетов-разведчиков у российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики, опубликованной на сайте Минобороны России.
Как сообщается, 24 летательных аппарата проводили разведку вдоль границ России.
В частности 16 летательных аппаратов были зафиксированы на Западном стратегическом направлении, четыре — на Юго-Западном, еще три вели разведку на Восточном направлении и один — на Арктическом.
Как сообщается, 24 летательных аппарата проводили разведку вдоль границ России.
В частности 16 летательных аппаратов были зафиксированы на Западном стратегическом направлении, четыре — на Юго-Западном, еще три вели разведку на Восточном направлении и один — на Арктическом.
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