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Соглашение об ассоциации Украины с ЕС полностью вступило в силу

1 сентябрь 2017 (16:58)

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 1 сентября соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (ЕС) вступило в силу в полном объеме. Об этом сообщает портал «Газета.ру».

«Поздравляю всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Сегодня в полном объеме вступает в силу соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС», — заявил он.

Гройсман добавил, что «это — чрезвычайно важный этап двусторонних отношений».

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