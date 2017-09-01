Дайджест
Соглашение об ассоциации Украины с ЕС полностью вступило в силу
1 сентябрь 2017 (16:58)
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 1 сентября соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (ЕС) вступило в силу в полном объеме. Об этом сообщает портал «Газета.ру».
«Поздравляю всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Сегодня в полном объеме вступает в силу соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС», — заявил он.
Гройсман добавил, что «это — чрезвычайно важный этап двусторонних отношений».
«Поздравляю всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Сегодня в полном объеме вступает в силу соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС», — заявил он.
Гройсман добавил, что «это — чрезвычайно важный этап двусторонних отношений».
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