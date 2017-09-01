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Официальный курс долл. США снизился на 48 коп., евро — на 62 коп.
1 сентябрь 2017 (16:49)
УрБК, Москва, 01.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные. Курс долл. США снизился на 48,97 коп., до 58,05 руб. Курс евро снизился на 62,3 коп., до 68,99 руб.
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