Туризм на Урале: «нелетный» сезон

Летний сезон в Свердловской области стал очередным испытанием для организаторов туристического и санаторно-оздоровительного отдыха. Прохладные и дождливые июнь и июль спровоцировали падение спроса на поездки по территории региона, загородные средства размещения остались незаполненными: ситуация выровнялась только в августе. Сложные экономические условия заставили свердловчан максимально экономить на поездках, в результате более половины жителей региона вообще от них отказались.Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), стоимость отдыха в санаториях Свердловской области в июле 2017 года снизилась в среднем на 12% к аналогичному периоду прошлого года и составила 3 тыс. 289 руб. в сутки. Экскурсии подешевели на 15%, до 273 руб. в час. Между тем в среднем по России цены на санаторный отдых и экскурсионное обслуживание выросли на 4% и 5% соответственно.Эксперты отмечают, что снижение средней стоимости отдыха в Свердловской области связано с экономическими сложностями, помноженными на неблагоприятные погодные условия. Многим предприятиям в условиях кризиса пришлось экономить на программах оздоровления сотрудников, а за счет частных лиц наполнить номерной фонд санаториев оказалось нереально.«В целом стоимость путевок с прошлого года не изменилась. Но в этом сезоне очень немногим гражданам удалось отдохнуть в санаториях за счет регионального бюджета. Предприятия также не смогли обеспечить оздоровительные учреждения заказами. В результате санаториям пришлось бороться за частных клиентов, в том числе путем снижения цен на определенные даты заездов. Это отразилось на итоговой статистике», — пояснил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.Особенно напряженной ситуация была в первые месяцы лета. Из-за невысокой температуры воздуха и дождей турбазы и санатории стояли полупустыми. Ситуация изменилась только в августе, однако возникла новая проблема: средства размещения не смогли вместить всех желающих с учетом отложенного спроса.«В этом году июнь и июль были очень неудачными из-за погоды. Путевки продавались с трудом, заполняемость номерного фонда оставалась низкой. Зато в августе ситуация оказалась обратной: не хватало номеров, чтобы разместить всех желающих отдохнуть и получить лечение, а тем, кто хотел приехать только на выходные, зачастую приходилось отказывать. Только в самом конце августа стало посвободнее», — рассказали в санатории «Юбилейный» Артемовского ГО.Несколько лучше, несмотря на погоду, чувствовал себя сегмент активного и экстремального отдыха на природе. Как сообщили в одном из свердловских прокатов туристического снаряжения, стабильной популярностью пользовалась услуга аренды катамаранов.«Команды, запланировавшие на лето походы и сплавы по Уралу, в основном не отказывались от своих намерений: обычно это молодые люди со спортивной подготовкой, адаптированные к любым погодным условиям. Коммерческие группы, конечно, в начале лета собирались не слишком хорошо. Несмотря на рекламу, некоторые намеченные выезды не состоялись», — рассказали в прокате.Что касается продаж пакетных туров по Свердловской области, пока их предложение для жителей и гостей региона остается крайне ограниченным. По словам экспертов, активно в таком формате реализуются в основном экскурсии «Самоцветного кольца Урала», где есть регулярная перевозка, не зависящая от загрузки транспорта. Также туроператоры предлагают поездки на некоторые событийные мероприятия, но заметным спросом пользуются только самые значимые из них и в основном делового характера, такие как международная выставка «Иннопром».«Организованных потоков туристов в Свердловскую область практически нет. Хотя туроператоры стремятся наладить процесс формирования и продажи пакетных туров, ставят такую задачу, власти их не поддерживают. Не хватает рекламы, нет единой системы онлайн-бронирования, где разные операторов могли бы выкладывать всю необходимую информацию», — отметил президент Информационно-туристического центра Свердловской области (ИТЦ), общественный уполномоченный по защите прав туристов региона Вадим Винер.По словам экспертов, в этом сезоне сохранились и традиционные проблемы Свердловской области, о необходимости решения которых говорится ежегодно. В частности, это касается состояния туристической инфраструктуры, развитие которой невозможно без поддержки муниципальных и региональных властей: на многих интересных экскурсионных маршрутах по-прежнему нет даже туалетов.Таким образом, организаторам туристического и санаторно-оздоровительного отдыха в Свердловской области летом 2017 года не удалось преодолеть системные проблемы, существующие в данном сегменте бизнеса. Эксперты отмечают, что их решение возможно только в условиях эффективного взаимодействия всех уровней власти и турсообщества. Однако пока каждая из сторон действует по своему усмотрению, что приводит к стагнации въездного и внутреннего туризма в регионе.