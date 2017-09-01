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Суд рассмотрит иск о банкротстве Каменск-Уральского хлебокомбината

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал заявление о банкротстве ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат». Об этом говорится в материалах суда.



Истцом по делу выступает территориальное подразделение Федеральной налоговой службы. Сумму финансовых требований — 2 млн 347 тыс. руб.



Отметим, что Каменск-Уральский хлебокомбинат производит хлеб, квас, булочки и кондитерские изделия.

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