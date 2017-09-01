Новости дня
Суд рассмотрит иск о банкротстве Каменск-Уральского хлебокомбината
1 сентябрь 2017 (16:38)
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал заявление о банкротстве ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат». Об этом говорится в материалах суда.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение Федеральной налоговой службы. Сумму финансовых требований — 2 млн 347 тыс. руб.
Отметим, что Каменск-Уральский хлебокомбинат производит хлеб, квас, булочки и кондитерские изделия.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение Федеральной налоговой службы. Сумму финансовых требований — 2 млн 347 тыс. руб.
Отметим, что Каменск-Уральский хлебокомбинат производит хлеб, квас, булочки и кондитерские изделия.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд рассмотрит иск о банкротстве «Уралпромэнергопроекта»
- Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве «Уралхиммаша»
- Новоуральский хлебокомбинат вновь требуют признать банкротом
- Суд рассмотрит иск о банкротстве Верхнепышминского хлебокомбината
- Акционеры ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» отказались от выплаты дивидендов
Loading...