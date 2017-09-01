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В Образовательном центре Группы ЧТПЗ состоялась торжественная линейка первокурсников

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. В Образовательном центре Группы ЧТПЗ состоялась торжественная линейка первокурсников, которые поступили на специальности корпоративной программы «Будущее Белой металлургии». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Сегодня 225 выпускников девятых классов впервые получили студенческие билеты. С Днем знаний будущих белых металлургов поздравили руководители компании, начальники цехов Первоуральского новотрубного завода (входит в Группу ЧТПЗ) и выпускники программы — сотрудники предприятий Белой металлургии.



«Инновационные производства Группы ЧТПЗ нуждаются в квалифицированных специалистах. Самые успешные студенты образовательной программы по окончании обучения будут приглашены на работу в передовые цехи Первоуральского новотрубного и Челябинского трубопрокатного заводов», — отметил на торжественной линейке первокурсников генеральный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Александр Грубман.



Студенты обучаются бесплатно. Каждому участнику программы компания предоставляет компенсации на питание, возможность бесплатно заниматься аэробикой, фитнесом, боксом, посещать бассейн, кардиозал и атлетический зал во Дворце водных видов спорта Группы ЧТПЗ в Первоуральске. «Отличникам» и «хорошистам» выплачивается повышенная стипендия от Группы ЧТПЗ.



«В 2017 году увеличено количество бюджетных мест образовательной программы. Самой востребованной специальностью стала «Обработка металлов давлением». Второй по популярности оказалась специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Высокий интерес выпускники девятых классов проявили и к специальностям «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и «Монтаж и техническая эксплуатация оборудования», а также профессии «Станочник». На 225 бюджетных мест претендовали 286 школьников из Свердловской, Кировской областей, Пермского края и других регионов Уральского и Приволжского федеральных округов, а также стран ближнего зарубежья», — сообщили в Группе ЧТПЗ.



В этом году программа «Будущее Белой металлургии» расширяет свою географию. По соглашению с правительством Челябинской области, Челябинским государственным промышленно-гуманитарным техникумом им. А. В. Яковлева Группа ЧТПЗ запускает образовательный проект в Южно-Уральском федеральном округе. Торжественная линейка первокурсников — будущих белых металлургов в Челябинской области состоится 5 сентября 2017 года.

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