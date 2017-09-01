Рынку жилья предрекли вторую волну рецессии

Комитет по консалтингу Российской гильдии риэлторов (РГР, штаб-квартира расположена в Екатеринбурге) подготовил аналитическую справку о развитии рынка жилья во II квартале 2017 года. В документе представлены обновленные прогнозы по динамике цен и сделок купли-продажи. Эксперты РГР считают, что локальные рынки недвижимости, к числу которых относится Екатеринбург, не достигли «дна». Поэтому в краткосрочной перспективе можно ожидать существенное снижение ключевых индикаторов.«На фоне переизбытка предложения и ограниченности платежеспособного спроса цены на недвижимость в 2015-2016 годах постепенно снижались, то есть российский рынок недвижимости переживал рецессию. В I полугодии 2017 года он перешел в стадию стагнации. Средние цены на локальных рынках жилья имели колебательную динамику от минус 5-6% до плюс 3-4%. Но это показатели стоимости предложения. Цены же реальных сделок купли-продажи не имели таких колебаний и были устремлены все также вниз, как это происходило последние два года.Это говорит о том, что локальные рынки недвижимости еще не достигли своего «дна». Поэтому остаются риски возникновения новой волны рецессии», — говорится в исследовании РГР.В предыдущем прогнозе Российской гильдии риэлторов, который был составлен по итогам I квартала 2017 года, также были даны достаточно пессимистичные оценки текущей ситуации. Тогда аналитики предсказали снижение стоимости одного квадратного метра жилья к концу года на 5-7%.«В начале 2017 года рынок недвижимости продемонстрировал небольшое оживление. Покупатели, испуганные слухами о прекращении действия программы субсидирования ипотеки, которые распространялись на фоне общего падения цен на жилье, несколько повысили свою активность. Тем не менее тенденция к сокращению уровня доходов жителей страны привела к быстрому преломлению позитивных трендов. В итоге рынок снова «встал». Снижение стоимости квадратного метра не улучшит ситуацию с покупательной способностью населения. Реальные доходы населения продолжают снижаться», — сообщили в РГР.Впрочем, далеко не все эксперты согласны с такими негативными прогнозами Российской гильдии риэлторов.В частности, исполнительный директор СРО «Союз предприятий стройиндустрии в Свердловской области» Юрий Чумерин считает, что рынок жилья уже достиг «дна».«У нас и так было достаточно сильное падение. Строительная отрасль пострадала больше всех в России, потому что она достаточно инерционная. Однако сейчас ситуация постепенно выправляется. Объем незавершенного строительства медленно сокращается. Потребность населения в покупке жилья сохраняется. У нас есть надежда, что отрасль рано или поздно начнет выходить из кризиса», — рассказал Юрий Чумерин.Ранее президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Ирина Зырянова также сделала прогноз развития рынка жилья до конца 2017 года.«По состоянию на середину 2017 года мы не фиксируем тенденций, которые бы свидетельствовали о развороте ситуации. Рынок по-прежнему находится в состоянии стагнации. Вместе с тем мы наблюдаем отсутствие устойчивой динамики движения цен как в сторону повышения, так и в сторону снижения. То есть, скорее всего, в краткосрочной перспективе мы увидим незначительные корректировки стоимости квартир», — считает Ирина Зырянова.Отметим, что по итогам I полугодия 2017 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизилась на 3%. В новостройках показатель вырос на 4%, сообщили аналитики УПН. Реальные сделки купли-продажи проходят на других ценовых уровнях.Эксперты сходятся во мнении, что в краткосрочной перспективе ожидать улучшения ситуации на рынке жилья не стоит. При позитивном сценарии мы увидим продолжение стагнации, при негативном — вторую волну рецессии. В долгосрочной перспективе ситуация во многом будет зависеть от успехов российской экономики, размера доходов граждан, кредитной политики ЦБ и мер государства по поддержке стройиндустрии.