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В Екатеринбурге быстрее всего дешевеет вторичное жилье на Эльмаше и во Втузгородке

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. С 24 июля по 24 августа 2017 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга выросла на 0,2% и составила 59 тыс. 521 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел».



Стоимость однокомнатных квартир снизилась на 0,2%. двухкомнатные подорожали на 0,5%, трехкомнатные — на 0,4%. Цены на «хрущевки», «брежневки», «пентагона» выросли на 0,1%, на дома улучшенной планировки — на 0,5%.



«Положительная ценовая динамика наблюдалась в большинстве районов города. Наибольшие положительные значения зафиксированы в районах: Широкая речка (+2,1%), Старая Сортировка (+1%), Академический (+0,9%), Химмаш (+0,9%). Наибольшее снижение цен отмечено в районах: Эльмаш (-0,8%), Втузгородок (-0,5%)», — говорится в исследовании.

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