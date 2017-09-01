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Ежегодно Россия теряет 2% ВВП в результате аварий на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения вчера рассмотрела проект стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года, направленной на снижение аварийности. Об этом сообщает «Коммерсантъ»



В проекте говорится, в частности, что ежегодно Россия теряет 2% ВВП в результате аварий, а снижение аварийности в последние годы было «нестабильным»: положительная динамика 2006-2008 годов сменилась ростом в 2010-2012 годах.



Дальнейшая ситуация может развиваться по двум сценариям — «инерционному» и «прогрессивному» (в зависимости от темпов развития экономики). Но в любом случае после 2018 года ожидается резкий рост числа погибших в ДТП, следует из материалов стратегии.



В итоге в 2022 году в год на дорогах будет погибать примерно 30 тыс. человек (32-33 тыс. человек по «прогрессивному сценарию»), то есть произойдет резкий откат ситуации до уровня 2007-2008 годов. Связано с это с влиянием «внешней среды», негативно влияющей на безопасность движения, говорится в стратегии.



Среди проблем и рисков упоминаются неконтролируемый рост автомобилизации населения, старение автопарка (половина машин в России старше десяти лет) и отсутствие действенного контроля за техсостоянием машин, увеличивающийся разрыв между темпами автомобилизации и развитием улично-дорожной сети, повышение среднего возраста водителей. Кроме того, упоминаются такие проблемы, как «приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности» над сохранением жизни участников движения, а также наличие «ряда экономических проблем», препятствующих принятию необходимых мер для снижения аварийности.

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