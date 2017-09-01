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Ежегодно Россия теряет 2% ВВП в результате аварий на дорогах
1 сентябрь 2017 (15:21)
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения вчера рассмотрела проект стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года, направленной на снижение аварийности. Об этом сообщает «Коммерсантъ»
В проекте говорится, в частности, что ежегодно Россия теряет 2% ВВП в результате аварий, а снижение аварийности в последние годы было «нестабильным»: положительная динамика 2006-2008 годов сменилась ростом в 2010-2012 годах.
Дальнейшая ситуация может развиваться по двум сценариям — «инерционному» и «прогрессивному» (в зависимости от темпов развития экономики). Но в любом случае после 2018 года ожидается резкий рост числа погибших в ДТП, следует из материалов стратегии.
В итоге в 2022 году в год на дорогах будет погибать примерно 30 тыс. человек (32-33 тыс. человек по «прогрессивному сценарию»), то есть произойдет резкий откат ситуации до уровня 2007-2008 годов. Связано с это с влиянием «внешней среды», негативно влияющей на безопасность движения, говорится в стратегии.
Среди проблем и рисков упоминаются неконтролируемый рост автомобилизации населения, старение автопарка (половина машин в России старше десяти лет) и отсутствие действенного контроля за техсостоянием машин, увеличивающийся разрыв между темпами автомобилизации и развитием улично-дорожной сети, повышение среднего возраста водителей. Кроме того, упоминаются такие проблемы, как «приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности» над сохранением жизни участников движения, а также наличие «ряда экономических проблем», препятствующих принятию необходимых мер для снижения аварийности.
В проекте говорится, в частности, что ежегодно Россия теряет 2% ВВП в результате аварий, а снижение аварийности в последние годы было «нестабильным»: положительная динамика 2006-2008 годов сменилась ростом в 2010-2012 годах.
Дальнейшая ситуация может развиваться по двум сценариям — «инерционному» и «прогрессивному» (в зависимости от темпов развития экономики). Но в любом случае после 2018 года ожидается резкий рост числа погибших в ДТП, следует из материалов стратегии.
В итоге в 2022 году в год на дорогах будет погибать примерно 30 тыс. человек (32-33 тыс. человек по «прогрессивному сценарию»), то есть произойдет резкий откат ситуации до уровня 2007-2008 годов. Связано с это с влиянием «внешней среды», негативно влияющей на безопасность движения, говорится в стратегии.
Среди проблем и рисков упоминаются неконтролируемый рост автомобилизации населения, старение автопарка (половина машин в России старше десяти лет) и отсутствие действенного контроля за техсостоянием машин, увеличивающийся разрыв между темпами автомобилизации и развитием улично-дорожной сети, повышение среднего возраста водителей. Кроме того, упоминаются такие проблемы, как «приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности» над сохранением жизни участников движения, а также наличие «ряда экономических проблем», препятствующих принятию необходимых мер для снижения аварийности.
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