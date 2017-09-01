Новости дня

Благотворительный фонд РМК подарил портфели и канцтовары 770 первоклассникам

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. Благотворительный фонд Русской медной компании (РМК) подарил первоклассникам из Свердловской и Челябинской областей портфели и канцелярские принадлежности. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



«Подарки от благотворительного фонда РМК к 1 сентября получили в общей сложности 770 первоклассников из городов присутствия предприятий РМК в Челябинской области, а также подопечные благотворительных организаций Екатеринбурга. На Южном Урале с ранцами и папками от РМК, укомплектованными всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями, в первый класс пошли ребята из Карабаша, Кыштыма, Томинского и Варны», — говорится в сообщении.



«Подготовка к школе, особенно для родителей первоклассников, всегда сопряжена не только с приятными хлопотами, но и с большими расходами. Мы рады помочь сотням семей обеспечить своих первоклашек отличными школьными принадлежностями», — заявила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.



Как отмечают представители предприятия, школьные рюкзаки сшиты на Урале специально по заказу РМК. Они полностью отвечают всем требованиям, предъявляемым к портфелям для младших школьников, — имеют жесткую спинку и эргономичные лямки для правильного распределения нагрузки, светоотражающие элементы и надежную фурнитуру. А прилагающегося к рюкзакам комплекта канцтоваров первоклашкам должно хватить на большую часть учебного года.



«Ранцы с канцтоварами от РМК — хорошее подспорье для нашей большой семьи. Мы очень довольны наполнением рюкзаков и в этом году. Думаю, что о покупке канцелярии для младших сыновей мне не придется заботиться до второго класса», — заявила многодетная мама из Карабаша Наталья Федина.



Общий бюджет проекта благотворительного фонда РМК для первоклассников в 2017 году составил 1,3 млн руб.



Традиция помогать собирать ребят в первый класс в Благотворительном фонде РМК насчитывает уже больше 10 лет. Ежегодно он помогает сотням семей собирать детей в школы, предоставляя первоклассникам удобные яркие ранцы и необходимые для учебы и творчества канцелярские принадлежности.



Помощь семьям с детьми, а также образовательным учреждениям в обеспечении комфортного и качественного процесса обучения — одно из приоритетных направлений работы благотворительного фонда РМК.



Благотворительный фонд РМК учрежден в 2005 году по инициативе акционеров и сотрудников компании. С 2017 года он входит в российскую Ассоциацию грантодающих организаций «Форум доноров». Ассоциация объединяет фонды и компании, системно занимающиеся благотворительностью. Членами АГО «Форум доноров» являются 38 организаций и крупнейшие представители различных отраслей промышленности.



Отметим, что председателем попечительского совета благотворительного фонда РМК является Татьяна Алтушкина.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: