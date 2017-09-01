Кризис

Дефицит федерального бюджета РФ в 2017 году составит 2% ВВП

1 сентябрь 2017 (15:03)

В результате поправок дефицит федерального бюджета по итогам года может быть 2% ВВП или немного больше. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

«У нас в этом году еще будет уточнение бюджета осеннее, у нас есть там определенные задачи, которые будем решать и которые будут требовать дополнительных затрат. Поэтому дефицит бюджета в этом году будет около 2% ВВП, может быть, чуть-чуть больше», — заявил А. Силуанов.

По его словам, в 2017 году российские власти не планируют использовать средства Резервного фонда для покрытия дефицита бюджета.

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