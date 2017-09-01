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Екатеринбургскую телебашню обещают снести в течение ближайших месяцев

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. Генеральный директор УГМК Андрей Козицын намерен снести екатеринбургскую телебашню в ближайшие месяцы. Об этом он заявил на его пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной старту хоккейного сезона.



«Стоит бетонная труба, в которой нет ничего от телебашни. Это странное бетонное сооружение, которое, в моем понимании, не очень симпатично представляет наш город, тем более в преддверии ЧМ-2018. Решение принято, создано предприятие, куда войдет Свердловская область с этим недостроем в виде бетонной трубы и прилегающей территории. Трубу будем сносить, сейчас делаем проект, в рамках которого ее будем убирать, до чемпионата мира постараемся ее убрать», — пояснил А. Козицын.



Напомним, ранее аналогичное заявление сделал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.



«Надо смотреть объективно: на протяжении трех десятков лет в самом центре города, который фактически является третьим в стране, будет принимать матчи Чемпионата мира-2018 по футболу, претендовать на проведение всемирной выставки «Экспо», стоит огромная недостроенная башня с ржавой арматурой вместо макушки. Я думаю, что никто серьезно не считает, что такой символ нужен городу. Если дальше тянуть с решением, башня может нанести серьезный урон», — сказал глава региона.

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