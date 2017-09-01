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В Свердловской области уволен замминистра АПК Александр Засыпкин

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев уволил с госслужбы заместителя министра АПК и продовольствия региона Александра Засыпкина.



Соответствующий указ подписан 31 августа, подтвердили УрБК в департаменте информполитики Свердловской области.



В минАПК Александр Засыпкин проработал меньше полугода. До этого он возглавлял курганский мясокомбинат «Стандарт».



Бывший чиновник стал генеральным директором Рефтинской птицефабрики. При этом предыдущий гендиректор предприятия Николай Топорков перешел на должность коммерческого директора. Он руководил предприятием с 1995 года.

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