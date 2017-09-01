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Южная Корея отказалась размещать американские ядерные бомбы

Администрация президента Южной Кореи заявила, что не рассматривает вопрос о размещении в стране ядерного оружия США. Об этом сообщает агентство Ёнхап.



«Мы никогда не считали, что должны размещать у себя ядерные активы США. Мы уважаем глобальный режим нераспространения и продолжаем выстраивать свою политику в этих», — сказал представитель администрации на условиях анонимности.



Ранее в местных СМИ прошла информация, что вопрос о размещении американского ядерного оружия на Корейском полуострове обсуждался в ходе визита министра обороны Южной Кореи Сон Ён Муна в Вашингтон на встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Сообщалось, что Мун будто бы намекнул на такую возможность.

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