Дайджест
Южная Корея отказалась размещать американские ядерные бомбы
1 сентябрь 2017 (12:59)
Администрация президента Южной Кореи заявила, что не рассматривает вопрос о размещении в стране ядерного оружия США. Об этом сообщает агентство Ёнхап.
«Мы никогда не считали, что должны размещать у себя ядерные активы США. Мы уважаем глобальный режим нераспространения и продолжаем выстраивать свою политику в этих», — сказал представитель администрации на условиях анонимности.
Ранее в местных СМИ прошла информация, что вопрос о размещении американского ядерного оружия на Корейском полуострове обсуждался в ходе визита министра обороны Южной Кореи Сон Ён Муна в Вашингтон на встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Сообщалось, что Мун будто бы намекнул на такую возможность.
«Мы никогда не считали, что должны размещать у себя ядерные активы США. Мы уважаем глобальный режим нераспространения и продолжаем выстраивать свою политику в этих», — сказал представитель администрации на условиях анонимности.
Ранее в местных СМИ прошла информация, что вопрос о размещении американского ядерного оружия на Корейском полуострове обсуждался в ходе визита министра обороны Южной Кореи Сон Ён Муна в Вашингтон на встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Сообщалось, что Мун будто бы намекнул на такую возможность.
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