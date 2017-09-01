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Российских туристов предупредили о лихорадке во Франции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выпустила предупреждение о случаях заболевания лихорадкой чикунгунья во Франции. Соответствующая запись опубликована на сайте Роспотребнадзора.



Отмечается, что данное заболевание более традиционно для тропических районов Африки, Юго-Восточной Азии, а также Мексики и Гватемалы, однако в последние годы переносимая комарами болезнь обнаруживалась в Италии и Франции. Так, Национальное агентство общественного здравоохранения Пятой республики сообщило о четырех случаях заболевания лихорадкой Чикунгунья в регионе Прованс.



Ведомство поясняет, что основными симптомами заболевания являются повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. При этом уточняется, что в большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям.

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