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Минэнерго США распечатает стратегический запас нефти

Минэнерго США объявило о решении использовать 500 тыс. баррелей нефти из стратегических резервов. Об этом сообщает агентство Reuters.



Необходимость в использовании резервной нефти возникла из-за урагана «Харви» — самого мощного шторма в США за последние 12 лет. 500 тыс. бочек нефти отправят на перерабатывающий завод Phillips 66, который расположен в штате Луизиана.



«Харви» ударил по добыче углеводородов в Мексиканском заливе. Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (BSEE) сообщило, что объемы производства нефти упали почти на 25%, на 430 тыс. баррелей в день — с 1,75 млн до 1,32 млн бочек в сутки. Кроме того, была приостановлена работа многих НПЗ. Их мощность упала на два миллиона бочек в день.

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