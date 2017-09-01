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В Сан-Франциско закроют российское консульство

Генеральное консульство России в Сан-Франциско (штат Калифорния) прекратит прием посетителей с 1 сентября в связи с требованием властей США закрыть диппредставительство. Информация об этом размещена на главной странице сайта генконсульства, передает портал «Лента.ру».



Уточняется, что выдача готовых паспортов будет производиться до 13:00 пятницы.



Ранее 31 августа стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Решение должно быть исполнено до 2 сентября.



Позднее в Белом доме уточнили, что речь идет о зданиях торгового представительства России. При этом в администрации президента США отметили, что речи о сокращении численности персонала и высылке российских дипломатов на родину не идет.

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