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В результате шторма «Харви» погибли почти 40 человек

Число погибших в результате шторма «Харви», обрушившегося на американский штат Техас, возросло до 39 человек. Об этом сообщает CNN.



Ранее сообщалось по меньшей мере о 30 жертвах.



Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма. Максимальная постоянная скорость ветра на пике урагана достигала 215 километров в час. По подсчетам Bloomberg, стихия нанесла ущерб на 100 млрд долл. США.

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