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В Екатеринбурге строительную компанию «Партнер» оштрафовали на 50 тыс. рублей

1 сентябрь 2017 (12:47)

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. В Екатеринбурге административная комиссия оштрафовала ООО СК «Партнер» за несанкционированную свалку строительного мусора на улице Мичурина, 217. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«После проведения земляных работ по ремонту сети теплоснабжения организация не убрала отходы, что противоречит правилам благоустройства», — рассказали в пресс-службе.

Административная комиссия учла характер совершенного правонарушения, а также данные о ООО СК «Партнер», ранее привлекавшегося к административной ответственности, и постановила признать компанию виновной и назначить наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.

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