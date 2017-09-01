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Челябинские семьи использовали на обучение детей более 250 млн рублей материнского капитала

УрБК, Челябинск, 01.09.2017. С начала действия федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» челябинские семьи использовали на учебу своих детей в совокупности свыше 250 млн руб. из средств материнского (семейного) капитала. Об этом сообщает пресс-служба отделения ПФР по Челябинской области.



За период действия закона такой возможностью воспользовались более 5 тыс. 190 южноуральских семей.



Всего в регионе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал оформили более 217 тыс. семей, из них свыше 110 тыс. уже полностью использовали государственные средства.

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