Кризис

С февраля 2015 года старый жилой фонд Екатеринбурга подешевел на 19-20%

Средняя цена предложения одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составила 66 тыс. 301 руб. С начала года показатель снизился на 2,6%, с февраля 2015 года — на 13,6%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Объем предложения продолжает медленно снижаться. За последние 4 недели количество объектов в базе данных УПН снизилось на 2,9%. По сравнению с началом года выбор у покупателей сократился на 2,1%. Пока эти изменения не привели к заметному изменению рыночного баланса. Несмотря на то, что общее число квартир в БД УПН опустилось ниже отметки в 10 тыс., у покупателей сохраняется широкий качественный и территориальный выбор.



Среди отдельных территориальных сегментов наибольшее снижение цен (2,4%) за последние четыре недели зафиксировано на окраинах города (4 пояс). Здесь цена 1 кв. м. составила 46 тыс. 487 руб. за кв. м. В центре средний показатель (93 тыс. 354 руб. за кв. м.) упал на 1,7%. В третьем поясе снижение составило 0,5% (до 55 тыс. 177 руб. за кв. м.). В районах первого и второго пояса цены средние показатели почти не изменились.



Средний срок экспозиции на текущий момент составляет 132 дня. При этом продавцы, которые реально оценивают текущую рыночную ситуацию, имеют возможность продать квартиру за 2-3 месяца.



В зависимости от типа квартиры, по-прежнему актуальна зависимость «плохие квартиры дешевеют быстрее». Лидерами по снижению цен с февраля 2015 года остаются «хрущевки» и «брежневки». Снижение цен в этой группе составило 19-20%. Жилье современной постройки потеряло за этот же период лишь 9%.

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