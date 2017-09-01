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Правительство увеличило штрафы за нарушение обязательств по госзакупкам

УрБК, Москва, 01.09.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вводится дифференцированный размер штрафов за нарушения обязательств по контрактам госзакупок. Документ опубликован на сайте кабмина.



«В целях установления соразмерных штрафных санкций при нарушении контрактных обязательств подписанным постановлением утверждены новые правила определения размеров штрафов и пени, начисляемых в случае ненадлежащего исполнения контрактных обязательств», — говорится в пояснительной записке к постановлению.



Из постановления следует, что теперь минимальная сумма штрафа за каждый факт нарушения обязательств по контракту составит 10% стоимости контракта в случае, если его цена не превышает 3 млн руб. Максимальный — 0,1% стоимости контракта, если его цена превышает 10 млрд руб.



«Общая сумма начисленных штрафов и пени не может превышать цену контракта», —отмечается в пояснительной записке.

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