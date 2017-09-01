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На начало июля в Свердловской области количество автомобилей достигло 1,25 млн

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. На 1 июля 2017 года количество автомобилей в Свердловской области достигло 1,25 млн ед. Об этом сообщает «Автостат».



По количеству автомобилей регион занимает шестое место после Москвы (3,75 млн ед.), Московской области (2,59 млн ед.), Краснодарского края (1,74 млн ед.), Санкт-Петербурга (1,68 млн ед.), Ростовской области (1,27 млн ед.). Также в число региональных парков, объем которых превышает 1 млн автомобилей, входят Татарстан (1,21 млн ед.), Башкортостан (1,17 млн ед.), Челябинская (1,05 млн ед.) и Самарская области (1 млн шт.).



Средний возраст парка составляет 12,5 лет, а в возрасте старше 15 лет пребывает 32% от общего количества автомобилей. Доля иномарок достигает 60%. Примерно каждый пятый автомобиль в России — это внедорожник или кроссовер (21%). На долю машин, соответствующих экологическим стандартам не ниже «Евро-4», приходится 40% от общего объема парка. При этом дизельных легковых автомобилей числится менее 5%.



Если рассматривать марочную структуру парка легковых автомобилей, то 10 марок имеют парки, превышающие 1 млн экземпляров. Прежде всего, это Lada (13,83 млн ед.) и Toyota (3,7 млн ед.). Также в эту группу попадают Nissan, Hyundai, Chevrolet, Renault, KIA, Volkswagen, Ford и Mitsubishi, показатели которых находятся в интервале 1-2 млн единиц.

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