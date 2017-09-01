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Свердловские налоговики в I полугодии доначислили работодателям более 5 млрд рублей
1 сентябрь 2017 (11:11)
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. Налоговые органы Свердловской области в I полугодии 2017 года провели 656 заседаний комиссии по легализации налоговой базы, на которых заслушали более 2,4 тыс. налогоплательщиков — работодателей, выплачивающих своим работникам заработную плату ниже среднего уровня по виду экономической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по региону.
По результатам проведенной инспекциями области работы почти 1,8 тыс. работодателей повысили заработную плату своим работникам, из них 61% — до среднего уровня по виду экономической деятельности.
По результатам контрольной работы налоговых органов региона за I полугодие дополнительно начислено 5,3 млрд руб., что на 58 млн руб. больше показателя того же полугодия 2016 года.
Отметим, что всего с территории Свердловской области в бюджетную систему Российской Федерации в I полугодии 2017 года поступило 152 млрд руб. налогов и сборов. Это на 16% превышает объем доходов прошлого года. В том числе в федеральный бюджет направлено 48 млрд руб., рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 22%, в консолидированный бюджет Свердловской области — 105 млрд руб. с ростом на 13%.
По результатам проведенной инспекциями области работы почти 1,8 тыс. работодателей повысили заработную плату своим работникам, из них 61% — до среднего уровня по виду экономической деятельности.
По результатам контрольной работы налоговых органов региона за I полугодие дополнительно начислено 5,3 млрд руб., что на 58 млн руб. больше показателя того же полугодия 2016 года.
Отметим, что всего с территории Свердловской области в бюджетную систему Российской Федерации в I полугодии 2017 года поступило 152 млрд руб. налогов и сборов. Это на 16% превышает объем доходов прошлого года. В том числе в федеральный бюджет направлено 48 млрд руб., рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 22%, в консолидированный бюджет Свердловской области — 105 млрд руб. с ростом на 13%.
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