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В Екатеринбурге с начала года заведено 12 уголовных дел в отношении УК и поставщиков ресурсов
1 сентябрь 2017 (10:15)
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. С начала года в производстве у следственного управления УВД Екатеринбурга находится 12 уголовных дел — все в отношении управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
В Екатеринбурге прошло расширенное межведомственное совещание по вопросу хода и результатов подготовки уральской столицы к отопительному сезону, а также противодействия преступлениям в сфере жилищно-коммунального комплекса.
«Это очень серьезный вопрос, и необходимо, чтобы каждый присутствующий сегодня в зале это понял. За этот год зарегистрировано 311 сообщений о преступлениях в сфере ЖКХ. Основные их причины — низкая расчетная дисциплина управляющих компаний, неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры, несовершенство системы поставки энергоресурсов», — сказала в своем выступлении прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.
По ее словам, предоставление управляющими компаниями обоснований роста кредиторской задолженности лишь низкой платежеспособностью населения не соответствует действительности. С начала года в производстве у следственного управления УВД Екатеринбурга находится 12 уголовных дел в отношении управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.
В Екатеринбурге прошло расширенное межведомственное совещание по вопросу хода и результатов подготовки уральской столицы к отопительному сезону, а также противодействия преступлениям в сфере жилищно-коммунального комплекса.
«Это очень серьезный вопрос, и необходимо, чтобы каждый присутствующий сегодня в зале это понял. За этот год зарегистрировано 311 сообщений о преступлениях в сфере ЖКХ. Основные их причины — низкая расчетная дисциплина управляющих компаний, неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры, несовершенство системы поставки энергоресурсов», — сказала в своем выступлении прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.
По ее словам, предоставление управляющими компаниями обоснований роста кредиторской задолженности лишь низкой платежеспособностью населения не соответствует действительности. С начала года в производстве у следственного управления УВД Екатеринбурга находится 12 уголовных дел в отношении управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.
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