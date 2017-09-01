Новости дня

В Екатеринбурге с начала года заведено 12 уголовных дел в отношении УК и поставщиков ресурсов

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. С начала года в производстве у следственного управления УВД Екатеринбурга находится 12 уголовных дел — все в отношении управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



В Екатеринбурге прошло расширенное межведомственное совещание по вопросу хода и результатов подготовки уральской столицы к отопительному сезону, а также противодействия преступлениям в сфере жилищно-коммунального комплекса.



«Это очень серьезный вопрос, и необходимо, чтобы каждый присутствующий сегодня в зале это понял. За этот год зарегистрировано 311 сообщений о преступлениях в сфере ЖКХ. Основные их причины — низкая расчетная дисциплина управляющих компаний, неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры, несовершенство системы поставки энергоресурсов», — сказала в своем выступлении прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.



По ее словам, предоставление управляющими компаниями обоснований роста кредиторской задолженности лишь низкой платежеспособностью населения не соответствует действительности. С начала года в производстве у следственного управления УВД Екатеринбурга находится 12 уголовных дел в отношении управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: