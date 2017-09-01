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Банк «Югра» подал иск в суд о признании недействительным отзыва лицензии

УрБК, Москва, 01.09.2017. Банк «Югра» направил иск в Арбитражный суд Москвы о признании недействительным отзыва лицензии у кредитной организации регулятором. Об этом сообщает «Банки.ру».



Исковое заявление направил бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев. В нем говорится, что основания для отзыва лицензии у «Югры» отсутствуют.



«Временная администрация приняла к управлению банк, все показатели которого соответствовали требованиям закона и нормам активов Банка России. В условиях введенного моратория финансовое состояние «Югры» не могло кардинально ухудшиться, иначе как в результате незаконных и недобросовестных действий временной администрации», — говорится в документе.



В нем подчеркивается, что «полная утрата капитала банка произошла вследствие внесенных изменений в данные бухгалтерского учета на основании распорядительных актов временной администрации».



«В противоречие законодательству о бухгалтерском учете и нормативными документами самого Центробанка временное управление смогло внести ряд существенных изменений в баланс банка, вследствие чего образовался отрицательный капитал в размере 31 млрд рублей», — сказано в сообщении.



Дата рассмотрения иска не назначена, предварительное слушание дела определяется в течение пяти дней с даты поступления соответствующего заявления в картотеку суда.



Ранее банк «Югра» уже обращался в арбитраж с иском о признании решений и действий ЦБ незаконными. Заявление было подано 24 июля, то есть за несколько дней до отзыва лицензии у финучреждения.

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