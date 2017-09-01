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В аэропорту Кольцово из-за тумана задерживаются более 20 рейсов

1 сентябрь 2017 (09:18)

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. В аэропорту Кольцово Екатеринбурга задержали более 20 рейсов из-за тумана ранним утром.

Согласно онлайн-табло аэропорта, на данный момент задерживается вылет 19 рейсов. Жители Екатеринбурга должны были отправиться в Москву, Крым, Анталью. Также задерживаются 10 рейсов в Екатеринбург из Москвы.

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