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В аэропорту Кольцово из-за тумана задерживаются более 20 рейсов

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. В аэропорту Кольцово Екатеринбурга задержали более 20 рейсов из-за тумана ранним утром.



Согласно онлайн-табло аэропорта, на данный момент задерживается вылет 19 рейсов. Жители Екатеринбурга должны были отправиться в Москву, Крым, Анталью. Также задерживаются 10 рейсов в Екатеринбург из Москвы.

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