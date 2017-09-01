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Экономический ущерб от пожаров в России в I полугодии вырос на 7,6%
1 сентябрь 2017 (09:04)
УрБК, Москва, 01.09.2017. В I полугодии 2017 года в России было зафиксировано чуть меньше 65 тыс. пожаров. Об этом говорится в исследовании Института Риска по заказу «АльфаСтрахования».
За январь-июнь текущего года объем убытков от пожаров вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
«Среди причин возникновения возгораний снижается доля поджогов. Хотя это стабильное четвертое место среди причин пожаров после неосторожного обращения с огнем, неправильной эксплуатации электроприборов и неисправности печного отопления. В 2017 году поджоги стали причиной минимального числа пожаров с 2011 года (9,3% случаев)», — говорится в исследовании.
Несмотря на снижение числа поджогов, убытки от них не особенно снижаются. Прямой материальный ущерб от поджогов вырос с 13,2% в 2011 году до 17,9% в I полугодии 2017 года.
За январь-июнь текущего года объем убытков от пожаров вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
«Среди причин возникновения возгораний снижается доля поджогов. Хотя это стабильное четвертое место среди причин пожаров после неосторожного обращения с огнем, неправильной эксплуатации электроприборов и неисправности печного отопления. В 2017 году поджоги стали причиной минимального числа пожаров с 2011 года (9,3% случаев)», — говорится в исследовании.
Несмотря на снижение числа поджогов, убытки от них не особенно снижаются. Прямой материальный ущерб от поджогов вырос с 13,2% в 2011 году до 17,9% в I полугодии 2017 года.
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