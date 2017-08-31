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В Нижнем Тагиле главный бухгалтер филиала БТИ присвоила свыше 15,7 млн рублей
31 август 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера СОГУП «Областной центр недвижимости» филиал «Горнозаводское БТИ» Анастасии Кононовой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
А. Кононова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
Судом установлено, что с июня 2011 года по октябрь 2015 года подсудимая, являясь главным бухгалтером СОГУП «Областной центр недвижимости» филиал «Горнозаводское БТИ», используя свое служебное положение, присвоила принадлежащие предприятию денежные средства в размере свыше 15,7 млн руб.
Так, А. Кононова неоднократно вносила в реестры на зачисление заработной платы недостоверные сведения, изготавливала электронные платежные поручения и направляла их в банк для перечисления денежных средств на ее личные карточные счета. Указанные средства она похищала из денег, удержанных из зарплаты сотрудников филиала в качестве НДФЛ и других обязательных платежей. В дальнейшем подсудимая снимала похищенные деньги со своих счетов и распоряжалась ими по своему усмотрению.
Суд приговорил А. Кононову к наказанию в виде четырех лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима. Также с нее взыскали ущерб в пользу СОГУП «Областной центр недвижимости» на сумму свыше 14,8 млн руб.
Приговор в законную силу не вступил.
А. Кононова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
Судом установлено, что с июня 2011 года по октябрь 2015 года подсудимая, являясь главным бухгалтером СОГУП «Областной центр недвижимости» филиал «Горнозаводское БТИ», используя свое служебное положение, присвоила принадлежащие предприятию денежные средства в размере свыше 15,7 млн руб.
Так, А. Кононова неоднократно вносила в реестры на зачисление заработной платы недостоверные сведения, изготавливала электронные платежные поручения и направляла их в банк для перечисления денежных средств на ее личные карточные счета. Указанные средства она похищала из денег, удержанных из зарплаты сотрудников филиала в качестве НДФЛ и других обязательных платежей. В дальнейшем подсудимая снимала похищенные деньги со своих счетов и распоряжалась ими по своему усмотрению.
Суд приговорил А. Кононову к наказанию в виде четырех лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима. Также с нее взыскали ущерб в пользу СОГУП «Областной центр недвижимости» на сумму свыше 14,8 млн руб.
Приговор в законную силу не вступил.
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